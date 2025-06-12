На время следствия его отправили за решетку.

11 июня Суздальский районный суд рассмотрел ходатайство следователя и принял решение об аресте местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма.Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, для совершения преступления обвиняемый использовал интернет.Детали дела не раскрываются. Ранее ФСБ по Владимирской области сообщала о задержании 22-летнего молодого человека, который распространял в социальных сетях идеи терроризма и призывал к экстремистской деятельности.