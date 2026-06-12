Атмосферное давление зафиксировано на уровне 755 миллиметров ртутного столба, влажность составит 74 процента.

Июль в Владимирской области ожидается с переменной погодой.По данным Яндекс.Погода на первый день июля утром будет 23 градуса, к ночи — 17; из-за ветра ощущаться будет как 19 градусов.Атмосферное давление зафиксировано на уровне 755 миллиметров ртутного столба, влажность составит 74 процента.Ожидается южный ветер скоростью 3,7 метра в секунду, вода прогреется днем до 20 градусов.В четверг, 2 июля, утром снова прогнозируют 23 градуса, но ночью похолодает до 15; ощущаемая температура составит 20 градусов.Давление понизится до 752 миллиметров ртутного столба, влажность поднимется до 77 процентов.Ветер сменит направление на юго-западное, скорость уменьшится до 2,7 метра в секунду, вода охладится до 19 градусов.В пятницу, 3 июля, утром будет 23 градуса, ночью — 16; ощущаемая температура сохранится на уровне 20 градусов.Давление продолжит падать до 751 миллиметра ртутного столба, влажность повысится до 81 процента.Ветер дует с юго-востока со скоростью 3,2 метра в секунду, вода останется 19 градусов.Суббота, 4 июля, будет чуть прохладнее: утром 22 градуса, ночью 15; по ощущениям — 20 градусов.Давление снизится до 750 миллиметров ртутного столба, влажность резко подскочит до 91 процента.Ветер станет западным (2,5 метра в секунду), вода остынет до 18 градусов.В воскресенье, 5 июля, похолодает до 21 градуса днем и до 14 — ночью; ощущаться будет как 18 градусов.Давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба, влажность составит 88 процентов.Ожидается сильный западный ветер с порывами до 5 метров в секунду, температура воды останется прежней — 18 градусов.В понедельник, 6 июля, утром воздух прогреется до 22 градусов, ночью — до 15; из-за ветра ощущаться будет всего 17 градусов.Давление поднимется до 749 миллиметров ртутного столба, влажность снизится до 75 процентов.Западный ветер окажется самым сильным за неделю — 5,4 метра в секунду, температура воды сохранится на отметке 18 градусов.