Юношу сняли с поезда полицейские

Юношу сняли с поезда полицейскиеПодросток из Казани проехал 80 километров на сцепке последнего вагона от Мурома до Вековки. Он признался, что хотел таким способом добраться до Москвы и увидеть столицу.С вагона 17-летнего юношу на станции сняли полицейские. До Мурома он добрался автостопом. После подросток решил пересесть «зайцем» на поезд. Правоохранители выяснили, что это не первый раз, когда мальчик катается на сцепках.Подросток ждал маму во Владимирском центре временного содержания для несовершеннолетних.