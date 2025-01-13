Фура «Камаз» вспыхнула рано утром 13 января на Добросельской улице у дома №214. Спасателей вызвали в 6:30, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пятеро пожарных потушили пламя на площади 20

Фура «Камаз» вспыхнула рано утром 13 января на Добросельской улице у дома №214. Спасателей вызвали в 6:30, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пятеро пожарных потушили пламя на площади 20 квадратов. Сгорели кабина и моторный отсек, частично поврежден прицеп. Предварительно, пожар начался из-за неисправной электропроводки. Пострадавших в этом инциденте нет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС