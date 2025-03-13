С начала месяца зарегистрировано восемь пожаров.

Из-за пала травы во Владимирской области выгорело 2,5 гектара земли.С начала месяца зафиксировано восемь пожаров. Во время одного из ЧП во Владимире огонь перекинулся на деревянный дом. Здание выгорело полностью. С 1 марта горение сухостоя из-за отсутствия снежного покрова регистрируют каждый день.В региональном правительстве напомнили, что в 2024 году оштрафовали уже девять человек. Суммы штрафов составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Во время противопожарного режима размер может увеличиться до 20 тысяч.За прошлый год горевшую траву во Владимирской области тушили 305 раз.