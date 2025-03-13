Пострадали 54 человека.

За неделю мошенники обманули 54 жителя Владимирской области, похитив 22 миллиона рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.Среди пострадавших - жители Александровского района, который потерял почти 400 тысяч и его коллега, ставший жертвой на 1,3 миллиона. В Вязниковах женщина перевела все свои средства через 10 операций, а жительница Владимира потеряла более 1,6 миллиона. Житель Мурома лишился 800 тысяч, а женщина из Александровского района перевела почти 1,5 миллиона за «юридические услуги».По всем фактам возбуждены уголовные дела. Напомним, ранее мы писали, что