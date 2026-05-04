В транспортную полицию обратился заместитель директора «Владимирского автовокзала». Он сообщил о том, что посетитель разбил стеклопакет входной двери здания. Сотрудники транспортной

В транспортную полицию обратился заместитель директора «Владимирского автовокзала». Он сообщил о том, что посетитель разбил стеклопакет входной двери здания. Сотрудники транспортной полиции хулигана нашли. Им оказался 55-летний житель Владимирской области. Мужчина из хулиганский побуждений разбил стекло входной двери здания автовокзала, однако скрыться ему не удалось. В содеянном злоумышленник раскаялся. Общая сумма ущерба собственнику составила более шести тысяч