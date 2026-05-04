Во Владимирской области угроза атаки БПЛА сохранятся вторые сутки подряд. Так, сообщения об опасности атаки БПЛА поступили на мобильные телефоны жителей 2 мая около 17:00.По состоянию на 3 мая угроза сохранялась. Сообщений об отмене не поступало. Жителей призывали соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.Утром 4 мая жителям региона вновь поступили сообщения об угрозе атаки.Добавим, что, по данным Минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.