Билеты можно приобрести онлайн на сайте Центра классической музыки или в кассе по адресу Большая Московская, 28.

Во Владимире организуют первый фестиваль «Театр и Симфония», приуроченный к празднованию 9 Мая.Фестиваль пройдет с 5 по 15 мая и соберет на одной сцене ведущие творческие коллективы региона.В основе программы — выступление Владимирского губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Василисы Маркиной.В программу также вошли хоровые коллективы, профессиональные вокалисты и артисты балета, что позволит сочетать разные виды сценического искусства.Проект реализуется при поддержке правительства Владимирской области и регионального министерства культуры и направлен на развитие культурной жизни региона.