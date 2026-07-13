Владимирская область продолжает борьбу за безопасность на перекрестках. В планах региональных властей — к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза относительно статистики прошлого
<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2026-vlasti-regiona-i-gai-otchitalis-o-merax-po-snizheniyu-avarijnosti-na-perekrestkax.html" target="_blank">Власти региона и ГАИ отчитались о мерах по снижению аварийности на перекрестках</a> - Владимирская область продолжает борьбу за безопасность на перекрестках. В планах региональных властей — к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза относительно статистики прошлого
[url=https://33live.ru/novosti/13-07-2026-vlasti-regiona-i-gai-otchitalis-o-merax-po-snizheniyu-avarijnosti-na-perekrestkax.html]Власти региона и ГАИ отчитались о мерах по снижению аварийности на перекрестках[/url] - Владимирская область продолжает борьбу за безопасность на перекрестках. В планах региональных властей — к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза относительно статистики прошлого