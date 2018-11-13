Соревнования проходили 10 ноября в Коврове

Соревнования проходили 10 ноября в КовровеЮная спортсменка из Коврова Алина Симонова завоевала серебряную медаль на турнире на призы Центра развития фехтования памяти Героя Советского Союза С.Д. Герасимова по фехтованию на шпагах. Второе место она заняла среди юношей и девушек 2004-2007 годов рождения.Соревнования проходили 10 ноября в Коврове. Всего в турнире участвовали 157 фехтовальщиков из Москвы и Московской области, а также городов Нижегородской области, из Калуги, Иваново и Коврова.