В ходе региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил Гусь-Хрустальный, где проинспектировал благоустройство центра города. Об этом руководитель партпроекта «Комфортная городская среда» в регионе Игорь Игошин рассказал на своей официальной в соцсети.Так, на улице Интернациональной специалисты подрядной организации вырубили поросль, проложили новые тротуары и дорожки из брусчатки, установили удобные лавочки и урны. Преобразилась и площадь возле стадиона: здесь появились так называемый сухой фонтан и бронзовый гусь — арт-объект, подаренный горожанам местными предпринимателями.А в ближайшее время преображённую территорию должна украсить ещё одна достопримечательность: габион — символ города.Общая стоимость работ в центре Гусь-Хрустального составляет более 37,5 млн рублей.«Людям нравятся преображения. Самое ценное, что всё это — воплощение пожеланий и задумок гусевчан. Ведь они выбрали сами этот проект. В будущем мы продолжим благоустройство города. Будет лучше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.