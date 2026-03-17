Стали известны даты проведения Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

В сентябре Санкт-Петербург снова примет форум объединенных культур. Он пройдет с 24 по 26 сентября. "Искренне рады, что в этом году на берегах Невы вновь состоится наш флагманский проект - Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, который пройдет уже в 12-й раз, - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой. - Традиционно в формате открытого диалога представители профессионального сообщества, органов государственной власти и бизнеса обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества".Гостями и участниками форума снова станут деятели культуры и искусства, официальные лица, представители бизнеса, эксперты и журналисты. В 2025 году участниками Форума стали официальные делегации 50 стран мира и высшие должностные лица 6 международных организаций. В рамках пленарных и панельных дискуссий снова будут обсуждаться вопросы формирования культуры, роль исторического наследия, взаимосвязь культуры и бизнеса, влияние искусственного интеллекта на различные социальные аспекты и его роль в современной культуре и сохранении культурного наследия.Напомним, Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проводится с 2012 года.