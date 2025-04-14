Поделились опытом. За «круглым столом» представители из разных регионов России, начиная от Москвы и Санкт-Петербурга, заканчивая Сахалинской областью, обсудили развитие патриотического

Поделились опытом. За «круглым столом» представители из разных регионов России, начиная от Москвы и Санкт-Петербурга, заканчивая Сахалинской областью, обсудили развитие патриотического воспитания. К дискуссии присоединились специалисты профильных региональных министерств, молодёжных парламентов, научного сообщества, общественных организаций и духовенства. Роман Кавинов, зам. председателя Законодательного Собрания Владимирской области Его идея появилась по итогам взаимодействия с нашими коллегами из