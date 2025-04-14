Аукцион завершится 21 апреля.

Во Владимирской области на торги выставлено здание Золотковской основной школы в Гусь-Хрустальном районе. Об этом пишет «».Учебное заведение было присоединено к другому учреждению в 2023 году, и с тех пор школьники стали ездить в другой населенный пункт. Здание, расположенное в разъезде Золотковский, стало пустовать после прекращения занятий с 1 сентября текущего года. Местные власти решили продать школу вместе с участком, котельной и спортзалом за 1 миллион рублей. Аукцион завершится 21 апреля.Напомним, ранее мы писали, что .