Посадить дерево в память о погибших во время Великой Отечественной войны предложили владимирцам. Поучаствовать в акции «Сад памяти» можно до 22 апреля. В пресс-службе мэрии столицы региона

Посадить дерево в память о погибших во время Великой Отечественной войны предложили владимирцам. Поучаствовать в акции «Сад памяти» можно до 22 апреля. В пресс-службе мэрии столицы региона рассказали, как это можно сделать. Для начала нужно перейти на сайт сад-памяти.рф и выбрать удобную для вас локацию во Владимирской области на карте. Затем зарегистрируйтесь, для этого понадобится