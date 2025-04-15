«Альфа-Банк» выпустил мобильное приложение «Альфа-Онлайн» на последней версии отечественной операционной системы «Аврора».

«Альфа-Банк» выпустил мобильное приложение «Альфа-Онлайн» на последней версии отечественной операционной системы «Аврора». Это первый банковский сервис, реализованный на защищенной российской мобильной платформе и размещённый в официальном магазине приложений RuStore.Внедрение решения в финансовой сфере является логичным продолжением стратегии импортозамещения и подчёркивает роль «Авроры» как мобильной платформы, отвечающей требованиям крупного бизнеса и государственных структур. Новая версия приложения обеспечивает доступ ко всем основным финансовым услугам, включая открытие счетов и карт, переводы, оплату услуг, получение документов и поддержку клиентов. «Альфа-Онлайн» стабильно работает на устройствах под управлением «Авроры» и отличается минимальной нагрузкой на систему. Приложение реализовано «Альфа-Банком» совместно с SafeTech — российским разработчиком передовых решений в области информационной безопасности.Роман Аляутдин, директор департамента разработки «Открытой мобильной платформы»:«Мы развиваем экосистему приложений для "Авроры”, чтобы сотрудники организаций — от госструктур до бизнеса — могли использовать привычные сервисы в защищённой и управляемой среде. Появление банковского приложения на платформе стало результатом сотрудничества с технологическими партнёрами и шагом к расширению практических сценариев использования российской мобильной ОС».ОС «Аврора» сертифицирована ФСТЭК России (максимальный уровень доверия — 4) и ФСБ России (наивысшие классы — АК3 и КС3), что подтверждает соответствие платформы требованиям по работе с персональными данными и конфиденциальной информацией. В приложении «Альфа-Онлайн» реализованы те же технологические принципы, которые применяются в системах с высокой степенью доверия. Ориентируясь на корпоративный сегмент и государственные организации, «Аврора» создаёт надёжную мобильную среду, позволяя безопасно работать с корпоративными сервисами без риска утечек и с соблюдением нормативных требований.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.