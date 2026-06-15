Компания «Т Плюс» сообщает о проведении ремонтных работ по замене тепловых сетей на улице Луначарского, возле домов №19 и №28. 16 июня, с 8.00 до 20.00, в районе реконструкции движение транспорта

Компания «Т Плюс» сообщает о проведении ремонтных работ по замене тепловых сетей на улице Луначарского, возле домов №19 и №28. 16 июня, с 8.00 до 20.00, в районе реконструкции движение транспорта будет перекрыто. Здесь мы заменим 220 метров трубопровода на современные трубы, чтобы зимой качественно и бесперебойно подавать тепло к домам. На время работ будет