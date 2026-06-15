Мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего сына в совершение действий, которые представляли опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Отец купил ребёнку питбайк, на котором

Мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего сына в совершение действий, которые представляли опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Отец купил ребёнку питбайк, на котором последний попал в ДТП и получил серьёзные травмы. Летом 2024 года обвиняемый примерно за 70 тысяч рублей приобрёл по объявлению своему 11-летнему сыну питбайк «Regilmoto Pilot 110/49 сс»,