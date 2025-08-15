Месть после дорожного конфликта. Владимирские полицейские задержали пожигателя Гелендвагена. Все произошло еще месяц назад. Под покровом ночи на Нижней Дуброве сожгли Мерседес-Бенц

Месть после дорожного конфликта. Владимирские полицейские задержали пожигателя Гелендвагена. Все произошло еще месяц назад. Под покровом ночи на Нижней Дуброве сожгли Мерседес-Бенц стоимостью 26 миллионов рублей. Дорогая иномарка выгорела до тла. Поджигатель, как установили в полиции, приехал из Рязани специально, чтобы отомстить. Как делятся в МВД, неподалеку от места происшествия обнаружили пластиковую бутылку со следами