На работе его не будет до конца февраля.

Вячеслав Кузин, первый замгубернатора Владимирской области и министр финансов, находится в отпуске до конца февраля на фоне слухов о здоровье. По сообщениям ЗебраТВ, у 77-летнего Кузина возможны осложнения, что порождает опасения о его возвращении.В это же время вице-губернатор Константин Баранов ушёл в отпуск по состоянию здоровья, его обязанности переданы Владимиру Куимову. Также с должности руководителя представительства области при правительстве РФ ушёл Герман Елянюшкин, его заменил вице-губернатор Александр Максимов.Напомним, ранее мы писали, что