Предприниматель, занимающийся ритуальными услугами, подозревается в незаконной вырубке 50 деревьев. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре. В 2024 году бизнесмену выделили

Предприниматель, занимающийся ритуальными услугами, подозревается в незаконной вырубке 50 деревьев. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре. В 2024 году бизнесмену выделили земельный участок для расширения кладбища «Никола». Некрополь располагается неподалеку от деревни Степаново. Для проведения работ предприниматель нанял местного жителя, который занимается лесозаготовкой в поселке Муромцево. Из пресс-релиза прокуратуры области При осуществлении работ по расчистке