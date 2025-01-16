Водитель отечественной легковушки решил пойти на обгон и врезался в фуру. Авария произошла 15 января примерно в 23:20. Машины столкнулись на трассе Р-132 возле поселка Красногвардейский. Как

Водитель отечественной легковушки решил пойти на обгон и врезался в фуру. Авария произошла 15 января примерно в 23:20. Машины столкнулись на трассе Р-132 возле поселка Красногвардейский. Как сообщили в ГАИ, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 двигался со стороны Владимира по направлению к Иваново. Мужчина решил совершить обгон, но что-то пошло не так – на встречной полосе