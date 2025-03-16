Идет устранение последствий.

Штормовой ветер 15 марта повалил столбы и сорвал кровлю с музея в Камешковском районе Владимирской области. Об этом сообщает администрация района в соцсети.Столбы упали в нескольких населенных пунктах, в результате в домах временно отключилось электричество. Аварийные бригады энергетиков и дорожников оперативно устранили последствия разгула стихии.Также сильный ветер сорвал листы железа с крыши Камешковского историко-краеведческого музея. Восстановление кровли уже началось.Ранее сообщалось, что в Коврове ветер на припаркованные автомобили.