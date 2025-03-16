Ковровчане массово пожаловались в прокуратуру на мусор, которыми завалены городские кладбища. Ведомство провело проверку, которая подтвердила слова местных жителей. Так, на кладбище в

Ковровчане массово пожаловались в прокуратуру на мусор, которыми завалены городские кладбища. Ведомство провело проверку, которая подтвердила слова местных жителей. Так, на кладбище в районе станции «Ковров-2» нет площадки для сбора мусора. Та же ситуация обнаружилась на территории Андреевского городского кладбища. На Троицко-Никольском городском кладбище обстановка получше –есть два места для накопления отходов, но они не