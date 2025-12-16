10 декабря сотрудники патрульно‑постовой службы МО МВД России «Муромский» работали на улице Гастелло.

В Муроме полицейские задержали жителя Смоленской области, который пытался организовать тайники‑закладки с наркотиком клефедроном. Мужчина пошел на преступление, чтобы заработать деньги, — предложение «подработки» он получил в мессенджере.10 декабря сотрудники патрульно‑постовой службы МО МВД России «Муромский» работали на улице Гастелло. По оперативной информации они задержали 29‑летнего приезжего: мужчина подозревался в незаконном обороте наркотиков.При личном досмотре (в присутствии понятых) в кармане его одежды нашли три свертка, обмотанных изолентой. Внутри был белый порошок — клефедрон. Общая масса вещества соответствовала примерно трем разовым дозам.Следствие выяснило: в ноябре мужчина приехал в Муром к девушке, с которой познакомился на сайте знакомств. Пара начала жить вместе. Из‑за отсутствия работы приезжий откликнулся на предложение о «подработке» в мессенджере — он понимал, что это незаконно, но все равно согласился стать курьером. Задержали его в момент, когда он готовил тайники‑закладки.На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.Сейчас следователи вместе с оперативниками проверяют, были ли у задержанного другие эпизоды незаконной деятельности.