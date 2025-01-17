Пил спиртное, курил в тамбуре и мешал отдыху других пассажиров.

Пассажир поезда «Москва – Новокузнецк» был высажен в Муроме Владимирской области из-за агрессивного поведения. 49-летний мужчина из Кемеровской области проявлял неподобающее поведение: пил спиртное, курил в тамбуре и мешал отдыху других пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского ЛО МВД России на транспорте.Начальник поезда вызвал полицию, и при прибытии правоохранителей было составлено несколько протоколов за административные правонарушения, включая курение в запрещенных местах и мелкое хулиганство.Мужчине грозит административный арест.