Во время проведения рейда госохотинспектор наткнулся на жуткую находку – окровавленную голову лося. Останки дикого копытного животного были найдены 16 января на территории

Во время проведения рейда госохотинспектор наткнулся на жуткую находку – окровавленную голову лося. Останки дикого копытного животного были найдены 16 января на территории Клязьминско-Лухского заказника. Сотрудник Госохотинспекции вызвал на место полицию, чтобы зафиксировать преступление. Из поста в группе «Госохотинспекция Владимирской области» Вред, причиненный охотничьим ресурсам, составил 560 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками ОМВД России