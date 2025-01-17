Во время игры юноша поскользнулся.

18-летний житель поселка Боголюбово Владимирской области предстанет перед судом за случайное причинение тяжкого вреда здоровью 17-летнего знакомого. Инцидент произошел 16 ноября 2024 года на хоккейной площадке, где друзья, выпив пива, решили поиграть с ножом, отрабатывая навыки самообороны. Об этом рассказали в СК РФ по региону.Во время игры юноша поскользнулся и случайно вонзил нож в грудную клетку своего приятеля. Спасатели успели прибыть вовремя, и подростка удалось спасти.Сначала участники инцидента пытались объяснить произошедшее падением на арматуру, но следователи не поверили, учитывая характер травмы. В итоге виновник признался в случившемся, и на него завели уголовное дело по статье 118 УК РФ. Теперь дело будет рассмотрено в суде, и юноше грозит до 6 месяцев ареста.