В Сергеихинской школе Камешковского округа стартовал капитальный ремонт. Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», а сдать обновленное здание планируют строго к 1 сентября, в правительстве региона.
Работы будут включать ремонт крыши, лестниц и крыльца, полов. Планируется отремонтировать внутренние инженерные сети, систему освещения и пожарную сигнализацию. Также в планах замена окон и дверей.
Еще один важный момент: в школе создадут условия для маломобильных учеников — теперь образование станет доступнее для всех ребят.
