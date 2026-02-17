Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

В Сергеихинской школе Камешковского округа стартовал капитальный ремонт. Работы идут при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», а сдать обновленное здание планируют строго к 1 сентября, в правительстве региона.Работы будут включать ремонт крыши, лестниц и крыльца, полов. Планируется отремонтировать внутренние инженерные сети, систему освещения и пожарную сигнализацию. Также в планах замена окон и дверей.Еще один важный момент: в школе создадут условия для маломобильных учеников — теперь образование станет доступнее для всех ребят.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .