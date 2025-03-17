Анатолий Васильевич Колосов много лет живет во Владимире, но война застала его в Псковской области.

Юбилейная медаль, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, учреждена по указу Президента России Владимира Путина.Награду получат ветераны войны и труженики тыла, ленинградцы-блокадники, защитники Севастополя и Сталинграда, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Анатолий Васильевич Колосов много лет живет во Владимире, но война застала его в Псковской области. Его родную деревню сожгли, многих жителей убили, а 3-летний Толя и его мама оказались в концлагере. Самым сильными детскими впечатлениями для него остались «голод и страх, что маму убьют фашисты».— Мы не должны забывать, какую цену заплатил наш народ за мир, за независимость Родины. Каждое поколение должно прочувствовать подвиг фронтовиков и тружеников тыла — в войну никому не было легко, и выстоять можно было только сплотившись. В год 80-летия Победы особое внимание мы должны уделить нашим ветеранам, которых, к сожалению, становится всё меньше, — подчеркнул Алексей Говырин