Качество воды в местных водоёмах слишком низкое.

Список водоёмов, где не рекомендуют купаться в крещенскую ночь санитарные врачи, пополнили во Владимиркой области водоёмы Коврова.Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора России.По данным специалистов, вода в ковровских водоёмах не отвечает санитарно-гигиеническим нормам и может нанести вред купающемуся. Исследования вёл Роспотребнадзор вместе с Центром гигиены и эпидемиологии.Однако люди смогут получить в праздник освящённую воду во всех местных храмах.Ранее специалисты не советовали купаться на Крещение 2025 года в Нерли, озере Кидекша,