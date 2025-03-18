Флешмоб будет проводиться уже в 12 раз.

Ежегодно 22 марта во Владимирской области проходит Всероссийский флешмоб «Голубая лента». Флешмоб будет проводиться уже в 12 раз. Его целью является привлечение внимания населения к проблеме рационального использования и загрязнения водных объектов.В этом году ГБУ ВО «Экорегион» совместно с МАУДО СЮН «Патриарший сад» приглашают всех желающих в возрасте от 5 до 22 лет, а так же образовательные организации всех типов и видов, студентов ССУЗов, ВУЗов Владимирской области принять участие в данном мероприятии.Форматы участия:1) Групповое участие предполагает исполнение танца с символом акции - голубыми лентами на территории своего населенного пункта. Символичные голубые ленточки или листовки с информацией о важности бережного отношения к водным ресурсам предлагается раздать населению.2) Индивидуальное участие в формате онлайн:- сделать селфи, держа в руках голубую ленточку или любую табличку/лист бумаги с надписью «Голубая лента-2025»,- записать короткое видеообращение о необходимости бережного отношения к воде. Можно просто записать одну фразу: «Я берегу воду!» или «Берегите воду!».В период с 21 по 27 марта 2025 года разместить фото- и видеоматериалы на своих страницах в соцсетях, в том числе на официальных страницах учреждений, с хештегами: #Голубаялента_вода, #Танцуемвчестьводы, #DanceForWater, #Берегитеводу, #Берегдобрыхдел.Совместными усилиями, пропагандируя бережное отношение к воде, мы сможем научиться и научить оберегать и приумножать богатства водных ресурсов нашего региона.С подробностями организации мероприятия можно ознакомится на страницах официальной группы ГБУ ВО «Экорегион».