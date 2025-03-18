Женщина скрывала свои действия от директора компании, а за два года ей удалось присвоить более 10 миллионов рублей.

Во Владимирской области в результате проверки прокуратуры выяснилось, что бухгалтер одной из местных коммерческих организаций незаконно оформила корпоративную бизнес-карту, на которую зачисляла деньги с расчетных счетов компании и обналичивала их.Женщина скрывала свои действия от директора компании, а за два года ей удалось присвоить более 10 миллионов рублей. Преступление было раскрыто после внутренней ревизии. Обвиняемая отрицает свою вину, однако следственные органы собрали достаточные доказательства её причастности к хищению.Напомним, ранее мы писали, что