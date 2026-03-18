Сейчас следователи допросили всех участников событий и назначили судебные экспертизы.

В Гороховце под стражу заключили 24‑летнего жителя Самары. Его обвиняют в убийстве коллеги. Трагедия разыгралась 3 марта 2026 года в доме на улице Октябрьской, где вахтовики временно проживали.Все началось с дружеской посиделки, мужчины распивали спиртное и пригласили к себе местного жителя, с которым познакомились на улице. Вскоре между одним из вахтовиков и гостем вспыхнул конфликт, незнакомца выгнали из дома. Но один из коллег заступился за гостя и вернул его обратно. Это и спровоцировало ссору между самими вахтовиками. Сначала завязалась драка, а чуть позже обвиняемый нанёс оппоненту удар ножом в грудь.Потерпевшего срочно госпитализировали, но спасти не смогли: из‑за повреждения крупного кровеносного сосуда мужчина умер от кровопотери. Подозреваемый признал вину. Сейчас следователи допросили всех участников событий и назначили судебные экспертизы.