20 июня во Владимирской области отметят День многодетной семьи. Праздник приурочен ко дню рождения великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, который стал символом

20 июня во Владимирской области отметят День многодетной семьи. Праздник приурочен ко дню рождения великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, который стал символом многодетности и крепкого семейного очага. Многодетной считается семья, воспитывающая трёх и более несовершеннолетних детей. Во Владимирской области проживают 18236 многодетных семей. В 54 из них воспитываются 8 и более несовершеннолетних, в 1224