20 июня во Владимирской области отметят День многодетной семьи. Праздник приурочен ко дню рождения великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, который стал символом
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-prozhivaet-bolee-18-tysyach-mnogodetnyx-semej.html" target="_blank">Во Владимирской области проживает более 18 тысяч многодетных семей</a> - 20 июня во Владимирской области отметят День многодетной семьи. Праздник приурочен ко дню рождения великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, который стал символом
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2026-vo-vladimirskoj-oblasti-prozhivaet-bolee-18-tysyach-mnogodetnyx-semej.html]Во Владимирской области проживает более 18 тысяч многодетных семей[/url] - 20 июня во Владимирской области отметят День многодетной семьи. Праздник приурочен ко дню рождения великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, который стал символом