13-летний подросток попал под колеса внедорожника, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла вечером 18 февраля на улице Красноармейской у дома №22,

13-летний подросток попал под колеса внедорожника, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла вечером 18 февраля на улице Красноармейской у дома №22, рассказали в пресс-службе ГАИ Владимира. По предварительным информации, все произошло примерно в 18:30. 58-летний водитель на Mazda CX-5 ехал в сторону улицы Чайковского, на пешеходном переходе не пропустил 13-летнего подростка и