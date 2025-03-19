Во Владимире вскоре приступят к капремонту фасада первой школы. Об этом Дмитрий Наумов сообщил в соцсетях. Из тг-канала «Дмитрий Наумов. Официально» Напоминаю о том, что уже подготовлена

Во Владимире вскоре приступят к капремонту фасада первой школы. Об этом Дмитрий Наумов сообщил в соцсетях. Из тг-канала «Дмитрий Наумов. Официально» Напоминаю о том, что уже подготовлена сметная документация на проведение капитального ремонта фасада здания средней общеобразовательной школы №1. В ближайшее время начнутся первоочерёдные противоаварийные работы. В мэрии нам уточнили – общий объем работ по