Работы должны быть завершены до 19 ноября 2025 года.

Капитальный ремонт в школе №40 Владимира начался 10 марта. Рабочие уже демонтировали плитку в бассейне, убрали мусор и начали обновление спортзалов. Мэр Дмитрий Наумов сообщил, что планируется отремонтировать крышу, чаши бассейна, столовую, гардероб, коридоры, а также обновить системы водоснабжения и электроснабжения.Подрядная фирма «Престиж» получит 39 млн рублей за работы, которые должны быть завершены до 19 ноября 2025 года.Напомним, ранее мы писали, что