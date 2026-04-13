Специалисты уже проверили около 230 проб питьевой воды.

Роспотребнадзор по Владимирской области держит на строгом контроле санитарно‑эпидемиологическую обстановку в округе Муром.Специалисты уже проверили около 230 проб питьевой воды на всех этапах водоподготовки — в том числе из распределительной сети. Там, где нашли отклонения, пробы взяли повторно. Лабораторные исследования воды и биоматериала людей на инфекции продолжаются.Чтобы обезопасить жителей, водоканал Мурома обеззараживает водопроводные сети — эффективность процесса проверяют круглосуточно. Кроме того, в округе начали вакцинировать людей от гепатита А по эпидемическим показаниям и наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.Роспотребнадзор просит жителей Мурома до стабилизации обстановки использовать для питья и бытовых нужд только кипяченую воду. Охлажденную воду нужно хранить в чистой посуде с плотной крышкой.