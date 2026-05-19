Оффисному работнику нужны 2 выходных, он приходит к начальнику, а тот и конец месяца, и конец квартала, и трое не пришли по болезни, и т д и т п. Короче не отпускает. Работник уходит растроенный. Приходит в свой оффис, сидит раскачиватся на стуле, приговаривая:
- Я торшер, я торшер...
Проходит мимо бландинка секретарша, видит мужик с ума сходит.
Она идет прямиком к начальнику и расказывает про "торшер". Босс подходит к раскачивающемуся на стуле работнику, до сих пор причетающему "Я торшер, я торшер" и говорит:
- ОК, Иванов, возми три дня отпускных.
Тот радостный уходит, а секретарша за ним.
Босс:
- А ты куда?
Она в ответ:
- А я без света работать не могу
