Региональный этап военно-патриотической игры прошел в Ковровском округе на базе лагеря «Искатель» и собрал более 560 участников из разных уголков области.Команды продемонстрировали высокий уровень в тактической медицине, стрельбе, прохождении полосы препятствий и других дисциплинах.Победителями стали отряд «Пожарские» (Радужный), «Юнармеец 1» (Суздальский округ) и «ВСК Русич 1» от Владимирского политехнического колледжа.Теперь победители готовятся к очередным окружным и всероссийским этапам.Организацию обеспечили региональное отделение Движения Первых, центр «Авангард» при поддержке Министерства молодежной политики области.