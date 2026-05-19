Владимир вошёл в список городов, где в рамках реализации государственной программы по развитию лёгкой атлетики создадут современные беговые центры.

Владимир вошёл в список городов, где в рамках реализации государственной программы по развитию лёгкой атлетики создадут современные беговые центры. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Беговой центр представляет собой круглогодичный многофункциональный объект с раздевалками и душевыми, залами для тренировок, а также зонами восстановления.Новое спортивное сооружение разместится во владимирском парке «Добросельский». Беговые дорожки длиной в 900 метров оснастят прорезиненным прикрытием, а рядом оборудуют воркаут-зоны и площадки для отдыха.Строительно-монтажные работы стартуют в конце мая, и уже в сентябре готовый объект должен принять первых бегунов. В центре можно будет присоединиться к сообществу любителей бега, заниматься самостоятельно или под руководством тренеров-консультантов. Предполагается, что сюда также станут приходить на тренировки ребята из спортивных школ Владимира.«Основная цель этого проекта — достичь, чтобы лёгкая атлетика, в том числе и в нашем регионе, стала массовым, поистине народным видом спорта, чтобы каждому человеку, решившему заняться бегом, всегда был открыт доступ к этой инфраструктуре, причём бесплатно. Спорт становится нормой жизни в нашей области. Несомненно, новые объекты обеспечат ещё большие возможности для занятия спортом и укрепления здоровья наших земляков», — подчеркнул на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.