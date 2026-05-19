Второй этап гонки пройдет во Владимире и Суздале 6 июня.
Многодневная велогонка «Россия» состоит из восьми этапов, которые пройдут в девяти городах. Соревнования продлятся с мая по сентябрь и соберут более двух тысяч участников.
Первый этап уже приняла Костромская область, теперь эстафету продолжает Владимирская область, где состоится и второй этап гонки.
6 июня здесь пройдет групповая гонка по кольцевому маршруту протяженностью 85 километров, который свяжет Владимир и Суздаль.
Старт запланирован на 9:50 у торгового центра «Глобус» во Владимире.
Этот этап войдет в программу городского фестиваля «Велолето-2026».
В Суздале на Торговой площади организуют гастрофестиваль с культурной программой, кулинарными мастер-классами и развлекательными мероприятиями.
Для участия в гонке необходимо направить на e‑mail [email protected]
ФИО, город проживания, дату рождения и запрос на трансфер.