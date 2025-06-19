Агата Муцениеце, пережившая непростой период после расставания с Павлом Прилучным, кажется, вновь обрела личное счастье.

Агата Муцениеце, пережившая непростой период после расставания с Павлом Прилучным, кажется, вновь обрела личное счастье.После болезненного развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце пережила немало потрясений. Актриса активно строила карьеру, играла в театре и, казалось, обрела счастье в отношениях с музыкантом Петром Дрангой.Однако недавнее решение сына Тимофея переехать к отцу стало для Агаты настоящим ударом – мальчик отказывается общаться с мамой и даже с младшей сестрой Мией. Впрочем, похоже, потерявшая ребенка, точнее контакт с ним, актриса нашла силы двигаться дальше.В конце весны Дранга сделал Муцениеце предложение, и она ответила согласием. По слухам, пара планирует сыграть свадьбу уже в июле."Свадьба будет в июле – это точно", поделился продюсер Сергей Дворцов.Он сообщил, что церемония пройдет за границей, а официальная часть – в Москве. Возможно, это связано с тем, что Агата Муцениеце из Латвии, там до сих пор живет ее семья, и актриса хочет зарегистрировать брак на родине.Многие связывают скорую свадьбу с интересным положением звезды – по слухам, у актрисы случилась новая беременность, и она ждет третьего ребенка. В последнее время Муцениеце действительно стала реже появляться на публике, а ее фигура, по мнению поклонников, заметно округлилась. Недоброжелатели утверждают, что отцом будущего ребенка может быть вовсе не Петр Дранга, а таинственный богатый поклонник, о котором судачили в светской тусовке.Напомним, развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного сопровождался громким скандалом. Актриса обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии и изменах. После расставания экс-супруги долгое время не могли наладить отношения, причиной споров были алименты. Теперь же яблоком раздора стал их старший сын Тимофей, который решил жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.