Станция Владимирской скорой помощи в очередной раз «получила» от пациентов. В селе Сновицы Суздальского района 6 малолетних представителей цыганской общины закидали камнями машину

Станция Владимирской скорой помощи в очередной раз «получила» от пациентов. В селе Сновицы Суздальского района 6 малолетних представителей цыганской общины закидали камнями машину выездной бригады. Подробности инцидента рассказывает Василиса Коновалова – фельдшер местной БСП. Сама медработник не находилась в той машине, что разбили буйные пациенты. Все детали произошедшего она узнала из первых уст, так как