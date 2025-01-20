Печенье из Гороховца представлено на ярмарке «Сделано в России». Фестиваль проходит в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин, сообщили в правительстве области. Китайцы могут

Печенье из Гороховца представлено на ярмарке «Сделано в России». Фестиваль проходит в городе Шэньян, столице китайской провинции Ляонин, сообщили в правительстве области. Китайцы могут оценить разнообразную продукцию из России. На ярмарке представлены продукты, напитки, косметика, сувениры и товары народного промысла. Наряду с молочной продукцией из Воронежской области, приморским мёдом, кондитерскими изделиями из Белгородской области и