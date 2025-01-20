А самой взрослой невесте было 76 лет.

В 2024 году во Владимирской области самым возрастным женихом стал 92-летний мужчина, а самой взрослой невестой – 76-летняя женщина. Об этом рассказали в региональном министерстве органов ЗАГС.В то же время самыми юными молодоженами стали 18-летний парень и 16-летняя девушка.В минувшем году в отделах ЗАГС региона было зарегистрировано 7 327 браков, среди которых молодожены представили 82 региона России. Средний возраст женихов составил 25 лет, а невест – 21 год.Самой востребованной датой для свадеб в 2024 году стала 24 августа. В тот день семьями стали 103 пары. Следующими по популярности датами оказались 20 и 27 июля. В них прошли по 94 регистрации, а также 17 июля и 17 августа с 92 парами.