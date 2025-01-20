Фотографическая точность, любовь к Родине, философия в каждом изображении. В центре пропаганды ИЗО открылась выставка графики Владимира Нилова. Он известен по всей России и даже в Европе.

Фотографическая точность, любовь к Родине, философия в каждом изображении. В центре пропаганды ИЗО открылась выставка графики Владимира Нилова. Он известен по всей России и даже в Европе. Художник работает в технике офорта. Картины из-под иглы мастера кажутся живыми, говорят посетители. Выставка открыта к 75-летию графика. Николай Нилов, сын художника Некоторые картины здесь дорабатывались в течение