В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» регион получит около 116 млн рублей.

Во Владимирской области резко увеличили финансирование лесного хозяйства. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» регион получит около 116 млн рублей — это в 6 раз больше, чем в прошлом году.Выделенные средства направят на лесовосстановление — работы по посадке и уходу за молодыми деревьями. Также средства пойдут на закупку современной лесопожарной техники — это повысит готовность к тушению возгораний и защитить леса от пожаров.В 2027–2028 годах по нацпроекту «Экологическое благополучие» на развитие объектов лесного семеноводства и питомнических хозяйств планируется направить 110,8 млн рублей.